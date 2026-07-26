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«Нью-Ингленд Революшн» разгромил «Атланту», Миранчук сделал голевую передачу

«Нью-Ингленд Революшн» на своем поле победил «Атланту» в матче регулярного чемпионата МЛС — 4:1.

«Нью-Ингленд Революшн» на своем поле победил «Атланту» в матче регулярного чемпионата МЛС — 4:1.

У хозяев забили полузащитник Карлес Хиль (на 11-й минуте), нападающий Дор Тургеман (на 36-й), защитник Пейтон Миллер (на 56-й) и форвард Лука Лангони (на 87-й).

Единственный гол «Атланта» забила на 85-й минуте — с передачи российского полузащитника Алексея Миранчука отличился нападающий Мигель Альмирон.

«Нью-Ингленд Революшн» (29 очков после 16 игр) идет на третьем месте в таблице Восточной конференции. «Атланта» занимает последнее, 15-е место (12 очков после 17 матчей).

26 июл 02:30 Нью-Ингленд Революшн — Атланта 4:1.