Романо: нападающий Кастро согласился на переход в «Рому»

«Рома» приближается к финальной стадии сделки по переходу нападающего Сантьяго Кастро из «Болоньи», сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, сумма трансфера 21-летнего аргентинца составит 30 миллионов евро. Также предусмотрены 5 миллионов евро в качестве бонуса. Сам Кастро уже согласился на переход в новую команду.
Нападающий играет за «Болонью» с января 2024 года. Его контракт действует до 30 июня 2030 года.
В сезоне-2025/26 в 51 матче форвард забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 32 миллиона евро.