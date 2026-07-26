Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Романо: нападающий Кастро согласился на переход в «Рому»

«Рома» приближается к финальной стадии сделки по переходу нападающего Сантьяго Кастро из «Болоньи», сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

«Рома» приближается к финальной стадии сделки по переходу нападающего Сантьяго Кастро из «Болоньи», сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, сумма трансфера 21-летнего аргентинца составит 30 миллионов евро. Также предусмотрены 5 миллионов евро в качестве бонуса. Сам Кастро уже согласился на переход в новую команду.

Нападающий играет за «Болонью» с января 2024 года. Его контракт действует до 30 июня 2030 года.

В сезоне-2025/26 в 51 матче форвард забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 32 миллиона евро.