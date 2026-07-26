Разыгрывающий Личутин перешел в приморское «Динамо»

Владивостокское «Динамо» объявило о подписании контракта с разыгрывающим защитником Максимом Личутиным.
26-летний баскетболист почти всю свою карьеру отыграл в системе клуба МБА. В сезоне-2017/18 он совмещал выступления в Суперлиге с играми за МБА-2 в Единой молодежной лиге ВТБ.
В 2021 году Личутин на правах аренды перешел в «Нижний Новгород», вместе с которым выиграл Кубок России. В 2023 году он вернулся в МБА. Летом 2024 года продлил контракт с московским клубом.
В сезоне-2025/26 в 41 матче Единой лиги ВТБ защитник набирал в среднем 4,9 очка, 1,4 подбора и 1,6 передачи.