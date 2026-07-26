«Хьюстон Динамо» разгромило «Остин», Понсе сделал результативный пас

На 12-й минуте счет открыл полузащитник Матеуш Богуш, которому ассистировал экс-форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе. На 29-й минуте Богуш оформил дубль. На 32-й минуте нападающий Гильерме забил третий гол и установил окончательный счет.