«Хьюстон Динамо» разгромило «Остин», Понсе сделал результативный пас

«Хьюстон Динамо» победило «Остин» в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС — 3:0.
На 12-й минуте счет открыл полузащитник Матеуш Богуш, которому ассистировал экс-форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе. На 29-й минуте Богуш оформил дубль. На 32-й минуте нападающий Гильерме забил третий гол и установил окончательный счет.
«Хьюстон Динамо» (26 очков после 16 игр) идет на шестом месте в таблице Западной конференции МЛС. «Остин» (17 очков после 17 встреч) располагается на 14-м месте.
26 июл 03:30 Хьюстон Дайнэмо — Остин 3:0.