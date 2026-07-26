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«Хьюстон Динамо» разгромило «Остин», Понсе сделал результативный пас

«Хьюстон Динамо» победило «Остин» в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС — 3:0.

«Хьюстон Динамо» победило «Остин» в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС — 3:0.

На 12-й минуте счет открыл полузащитник Матеуш Богуш, которому ассистировал экс-форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе. На 29-й минуте Богуш оформил дубль. На 32-й минуте нападающий Гильерме забил третий гол и установил окончательный счет.

«Хьюстон Динамо» (26 очков после 16 игр) идет на шестом месте в таблице Западной конференции МЛС. «Остин» (17 очков после 17 встреч) располагается на 14-м месте.

26 июл 03:30 Хьюстон Дайнэмо — Остин 3:0.