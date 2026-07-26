Россия проиграла Австралии в матче за третье место на Кубке мира по водному поло и не получила путевку на ЧМ

Женская сборная России в Сиднее проиграла сборной Австралии в матче за третье место на Кубке мира по водному поло — 9:12.
В полуфинале сборная России уступила сборной Испании (10:10, 3:5 пенальти). В четвертьфинале россиянки победили нидерландок (11:6).
Три лучшие сборные по итогам турнира в Сиднее получат путевки на чемпионат мира-2027. В финале сыграют США и Испания.
На соревнованиях в Австралии сборная России выступала под флагом и гимном.
Водное поло.
Сидней (Австралия).
Суперфинал Кубка мира.
Женщины, матч за третье место.
Австралия — Россия — 12:9 (3:1, 3:3, 3:3, 3:2).
Российские ватерполистки на равных бились с испанками. Но уступили олимпийским чемпионкам по пенальти.