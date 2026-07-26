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Россия проиграла Австралии в матче за третье место на Кубке мира по водному поло и не получила путевку на ЧМ

Женская сборная России в Сиднее проиграла сборной Австралии в матче за третье место на Кубке мира по водному поло — 9:12.

Женская сборная России в Сиднее проиграла сборной Австралии в матче за третье место на Кубке мира по водному поло — 9:12.

В полуфинале сборная России уступила сборной Испании (10:10, 3:5 пенальти). В четвертьфинале россиянки победили нидерландок (11:6).

Три лучшие сборные по итогам турнира в Сиднее получат путевки на чемпионат мира-2027. В финале сыграют США и Испания.

На соревнованиях в Австралии сборная России выступала под флагом и гимном.

Водное поло.

Сидней (Австралия).

Суперфинал Кубка мира.

Женщины, матч за третье место.

Австралия — Россия — 12:9 (3:1, 3:3, 3:3, 3:2).

Российские ватерполистки на равных бились с испанками. Но уступили олимпийским чемпионкам по пенальти.

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