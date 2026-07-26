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Кубок России по регби-7. «Динамо», «Кубань», «Застава», «Балтийский шторм» и другие сыграют во второй день

26 июля завершится Кубок России по регби-7 в Монино: пройдут последние матчи группового этапа и плей-офф.

Источник: Спортс‘’

Все матчи покажет ВидеоСпортс«».

Кубок России по регби-7.

Монино.

Мужчины.

Групповой этап.

МГТУ имени Н. Э. Баумана — Сибирь — 10.00.

Приморец-ОН — сборная Республики Татарстан — 10.20.

Динамо — Балтийский шторм — 10.40.

Застава-7 — ВВА-Подмосковье — 11.00.

Турнирное положение.

Группа А: Кубань — 10 очков (4 матча), сборная Республики Татарстан — 9 (3), ВВА-Подмосковье — 5 (3), Застава — 5 (3), Приморец-ОН — 3 (3).

Группа B: Динамо — 9 (3), Балтийский шторм — 8 (3), Липецк — 6 (4), Сибирь — 6 (3), МГТУ им. Н. Э. Баумана — 3 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское. Плей-офф стартует в 12.20.