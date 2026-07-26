Василий Корыткин и Елена Носкова стали победителями Golden Ring Ultra Trail 100

С 24 по 26 июля в Суздале прошел трейловый ультрамарафон GRUT 2026. Участники соревновались на следующих дистанциях: 5, 10, 20, 30, 50, 80, 100 км. Также состоялись ночной старт на дистанции 10 км и SUVOROV EXTREME на дистанции 30 км.