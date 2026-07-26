Василий Корыткин и Елена Носкова стали победителями Golden Ring Ultra Trail 100

Результаты победителей и призеров:
100 км, мужчины.
Василий Корыткин — 9:10:24.
Константин Иванов — 9:31:04.
Алексей Береснев — 9:32:52.
100 км, женщины.
Елена Носкова — 10:15:34.
Антонина Юшина — 10:41:51.
Оксана Григорьева — 11:06:34.
80 км, мужчины.
Григорий Соколов — 8:52:11.
Андрей Федоров — 8:52:30.
Владислав Левин — 8:54:14.
80 км, женщины.
Ксения Логашова — 9:37:17.
Виктория Жукова — 9:41:03.
Мария Баруцкова — 9:57:25.
50 км, мужчины.
Павел Ратошнюк — 4:35:43.
Иван Бирюзов — 4:36:03.
Артур Михайлов — 4:36:34.
50 км, женщины.
Наталья Мастеренко — 4:57:49.
Анастасия Бурцева — 4:58:58.
Татьяна Фомина — 5:03:53.
30 км, мужчины.
Андрей Тимошин — 2:32:03.
Дмитрий Салов — 2:32:31.
Сергей Попов — 2:32:54.
30 км, женщины.
Надежда Орлова — 2:50:16.
Марина Пашкова — 2:54:34.
Ксения Болотина — 2:57:28.
SUVOROV EXTREME, 30 км, мужчины.
Дмитрий Шунин — 2:56:27.
Эдгар Осипян — 2:56:34.
Антон Казаков — 3:01:01.
SUVOROV EXTREME, 30 км, женщины.
Елена Бобровская — 3:10:23.
Татьяна Фомина — 3:13:05.
Ирина Лазарева — 3:20:51.
20 км, мужчины.
Владислав Логинов — 1:18:44.
Александр Антонов — 1:18:53.
Александр Сидоров — 1:21:23.
20 км, женщины.
Анастасия Устинова — 1:34:21.
Александра Войтова — 1:34:25.
Ульяна Топоркова — 1:36:45.
10 км, мужчины.
Кирилл Чекалов — 41:12.
Григорий Воронин — 42:49.
Александр Абрамов — 43:37.
10 км, женщины.
Юлия Конякина — 45:48.
Елена Седова — 46:52.
Анастасия Шаронова — 49:14.
5 км, мужчины.
Александр Антонов — 19:05.
Владислав Логинов — 19:09.
Кирилл Чекалов — 19:15.
5 км, женщины.
Юлия Конякина — 23:52.
Марина Зайцева — 24:15.
Елена Бобровская — 25:04.
Ночной старт, 10 км, мужчины.
Роман Парфененко — 40:35.
Эдгар Осипян — 42:06.
Велимир Назарычев — 42:17.
Ночной старт, 10 км, женщины.
Александра Войтова — 46:20.
Марина Зайцева — 48:08.
Людмила Сапроненкова — 48:16.
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult.