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Василий Корыткин и Елена Носкова стали победителями Golden Ring Ultra Trail 100

С 24 по 26 июля в Суздале прошел трейловый ультрамарафон GRUT 2026. Участники соревновались на следующих дистанциях: 5, 10, 20, 30, 50, 80, 100 км. Также состоялись ночной старт на дистанции 10 км и SUVOROV EXTREME на дистанции 30 км.

Источник: Спортс‘’

Результаты победителей и призеров:

100 км, мужчины.

Василий Корыткин — 9:10:24.

Константин Иванов — 9:31:04.

Алексей Береснев — 9:32:52.

100 км, женщины.

Елена Носкова — 10:15:34.

Антонина Юшина — 10:41:51.

Оксана Григорьева — 11:06:34.

80 км, мужчины.

Григорий Соколов — 8:52:11.

Андрей Федоров — 8:52:30.

Владислав Левин — 8:54:14.

80 км, женщины.

Ксения Логашова — 9:37:17.

Виктория Жукова — 9:41:03.

Мария Баруцкова — 9:57:25.

50 км, мужчины.

Павел Ратошнюк — 4:35:43.

Иван Бирюзов — 4:36:03.

Артур Михайлов — 4:36:34.

50 км, женщины.

Наталья Мастеренко — 4:57:49.

Анастасия Бурцева — 4:58:58.

Татьяна Фомина — 5:03:53.

30 км, мужчины.

Андрей Тимошин — 2:32:03.

Дмитрий Салов — 2:32:31.

Сергей Попов — 2:32:54.

30 км, женщины.

Надежда Орлова — 2:50:16.

Марина Пашкова — 2:54:34.

Ксения Болотина — 2:57:28.

SUVOROV EXTREME, 30 км, мужчины.

Дмитрий Шунин — 2:56:27.

Эдгар Осипян — 2:56:34.

Антон Казаков — 3:01:01.

SUVOROV EXTREME, 30 км, женщины.

Елена Бобровская — 3:10:23.

Татьяна Фомина — 3:13:05.

Ирина Лазарева — 3:20:51.

20 км, мужчины.

Владислав Логинов — 1:18:44.

Александр Антонов — 1:18:53.

Александр Сидоров — 1:21:23.

20 км, женщины.

Анастасия Устинова — 1:34:21.

Александра Войтова — 1:34:25.

Ульяна Топоркова — 1:36:45.

10 км, мужчины.

Кирилл Чекалов — 41:12.

Григорий Воронин — 42:49.

Александр Абрамов — 43:37.

10 км, женщины.

Юлия Конякина — 45:48.

Елена Седова — 46:52.

Анастасия Шаронова — 49:14.

5 км, мужчины.

Александр Антонов — 19:05.

Владислав Логинов — 19:09.

Кирилл Чекалов — 19:15.

5 км, женщины.

Юлия Конякина — 23:52.

Марина Зайцева — 24:15.

Елена Бобровская — 25:04.

Ночной старт, 10 км, мужчины.

Роман Парфененко — 40:35.

Эдгар Осипян — 42:06.

Велимир Назарычев — 42:17.

Ночной старт, 10 км, женщины.

Александра Войтова — 46:20.

Марина Зайцева — 48:08.

Людмила Сапроненкова — 48:16.

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult.