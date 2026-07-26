Тренер саблисток Глотов о ЧМ: «Егорян очень сильно волновалась, в бою чувствовалась зажатость. Она не слышала мои подсказки»

Она оказалась немного свежее, чем остальные, потому что приболела перед стартом и с нами не тренировалась. Когда у тебя есть алиби после болезни, тебе намного легче в психологическом плане. Думаю, поэтому она смотрелась сегодня лучше всех", — отметил тренер.