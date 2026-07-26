Тренер саблисток Глотов о ЧМ: «Егорян очень сильно волновалась, в бою чувствовалась зажатость. Она не слышала мои подсказки»

Егорян не смогла защитить титул чемпионки мира, проиграв олимпийской чемпионке Манон Апити-Брюне из Франции со счетом 12:15.
"Еще в первом бою стало ясно, что она очень сильно волнуется. Но фехтовала она зажато только первую половину боя. Во второй сразу с первого же удара включилась, и стало видно, что все в порядке.
На разминке перед вторым поединком уже было намного лучше, но в самом бою все равно некая зажатость у Яны присутствовала, потому что обычно на мои конкретные подсказки она знает, что нужно делать.
А здесь она меня, к сожалению, не слышала. Я с ней поговорил после поражения, она сказала, что я слышала только отрывки каких-то фраз, которые не понимала, каким образом реализовать", — сказал Глотов.
Еще одна представительница России Алина Михайлова выбыла в четвертьфинале, проиграв Шугар Катинке Баттаи из Венгрии со счетом 11:15.
"Алина — сильная спортсменка, в этом сезоне она уже выигрывала этап Кубка мира и турнир международной серии Гран-при. Для меня нет ничего удивительного в том, что она попала в восьмерку.
Она оказалась немного свежее, чем остальные, потому что приболела перед стартом и с нами не тренировалась. Когда у тебя есть алиби после болезни, тебе намного легче в психологическом плане. Думаю, поэтому она смотрелась сегодня лучше всех", — отметил тренер.
«После победы на чемпионате Европы решили состав не менять. Завтра у нас выходной, послезавтра будем тренироваться и готовиться к командным соревнованиям. Какие у нас шансы? Будем бороться, естественно. Будем бороться за медаль», — добавил Глотов.