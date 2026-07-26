Филатов о выборах президента ФИДЕ: «Надеемся, что шахматный мир справедливо выберет нового лидера, и при нем не будет дискриминации по политическим мотивам»

Кандидатами на пост главы ФИДЕ являются немцы Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер, а также казахстанец Тимур Турлов.
Россиянин Аркадий Дворкович, возглавлявший организацию с 2018 года, планировал переизбираться на третий срок, но 23 июля был внесен в санкционные списки Евросоюза и приостановил деятельность на посту президента.
"Все трое кандидатов на пост президента ФИДЕ — известные в шахматном мире люди. Если говорить про господина Бюттнера, то смущает, что в его тикете Малкольм Пейн (в качестве вице-президента), который отличается крайней русофобией.
Розенштейн — тоже известный шахматный деятель, который заслуживает уважения тем, что нашел в себе силы поддержать Сергея Карякина, когда тот подвергался жестокой критике и дискриминации.
Что касается Турлова, то он тоже масштабная шахматная личность. ФШР надеется, что шахматный мир справедливо выберет нового лидера, который станет примером для других видов спорта. Он сумеет сделать так, что ФИДЕ не будет использовать спорт в качестве политических рычагов давления, и не будет дискриминации национальных федераций по политическим мотивам", — отметил глава ФШР.
Выборы президента ФИДЕ состоятся на генассамблее организации. Она пройдет 26−27 сентября в Самарканде.