Филатов о выборах президента ФИДЕ: «Надеемся, что шахматный мир справедливо выберет нового лидера, и при нем не будет дискриминации по политическим мотивам»

Что касается Турлова, то он тоже масштабная шахматная личность. ФШР надеется, что шахматный мир справедливо выберет нового лидера, который станет примером для других видов спорта. Он сумеет сделать так, что ФИДЕ не будет использовать спорт в качестве политических рычагов давления, и не будет дискриминации национальных федераций по политическим мотивам", — отметил глава ФШР.