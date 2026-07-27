Тренер Глотов: «Еще в первом бою на чемпионате мира стало ясно, что Егорян очень сильно волнуется»

«Еще в первом бою стало ясно, что она очень сильно волнуется. Но фехтовала она зажато только первую половину боя. Во второй сразу с первого же удара включилась, и стало видно, что все в порядке. На разминке перед вторым поединком уже было намного лучше, но в самом бою все равно некая зажатость у Яны присутствовала, потому что обычно на мои конкретные подсказки она знает, что нужно делать. А здесь она меня, к сожалению, не слышала», — цитирует Глотова ТАСС.