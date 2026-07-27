Тренер Глотов: «Еще в первом бою на чемпионате мира стало ясно, что Егорян очень сильно волнуется»

Тренер саблисток сборной России Дмитрий Глотов прокомментировал выступление двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян и Алины Михайловой на чемпионате мира в Гонконге.
Егорян не смогла защитить титул чемпионки мира: в 1/16 финала она проиграла олимпийской чемпионке, француженке Манон Апити-Брюне (12:15).
«Еще в первом бою стало ясно, что она очень сильно волнуется. Но фехтовала она зажато только первую половину боя. Во второй сразу с первого же удара включилась, и стало видно, что все в порядке. На разминке перед вторым поединком уже было намного лучше, но в самом бою все равно некая зажатость у Яны присутствовала, потому что обычно на мои конкретные подсказки она знает, что нужно делать. А здесь она меня, к сожалению, не слышала», — цитирует Глотова ТАСС.
После поражения Егорян призналась, что слышала лишь отдельные фразы наставника и не понимала, как их применить на практике.
Алина Михайлова в четвертьфинале уступила венгерке Шугар Катинке Баттаи (11:15).
Тренер подчеркнул, что успех Михайловой не стал для него неожиданностью: в текущем сезоне спортсменка уже одержала победы на этапе Кубка мира и на турнире международной серии Гран-при, поэтому попадание в восьмерку сильнейших вполне закономерно. Глотов предположил, что Алина выглядела лучше соперниц отчасти из-за того, что перед стартом приболела и не участвовала в общих тренировках — это, по мнению наставника, снизило психологическое давление и позволило ей чувствовать себя свободнее.