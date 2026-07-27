Источник: Депай согласовал все условия нового контракта с «Коринтианс»

Нападающий «Коринтианс» Мемфис Депай договорился о новом контракте, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, все условия с 32-летним нидерландцем согласованы. В частности, контракт будет рассчитан до июня 2028 года. Ожидается, что соглашение подпишут в ближайшие дни.
Депай играет за бразильскую команду с сентября 2024 года. Его действующее соглашение рассчитано до 31 июля 2026 года.
В сезоне-2026 нападающий в 14 матчах забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 7 миллионов евро.