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«Гремио» сыграл вничью с «Флуминенсе», Халк забил с пенальти

«Гремио» на своем поле сыграл вничью с «Флуминенсе» в матче 20-го тура чемпионата Бразилии — 1:1.

«Гремио» на своем поле сыграл вничью с «Флуминенсе» в матче 20-го тура чемпионата Бразилии — 1:1.

Счет на 65-й минуте открыл экс-нападающий «Зенита» Халк — он реализовал пенальти, назначенный в ворота «Гремио». Хозяева ушли от поражения благодаря голу защитника Диего Кайто на 89-й минуте.

«Флуминенсе» в 20 матчах набрал 33 очка и занимает четвертое место в таблице чемпионата Бразилии. «Гремио» (22 очка после 20 встреч) располагается на 15-м месте.

27 июл 00:30 Гремиу — Флуминенсе 1:1.

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