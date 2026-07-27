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Филатов: «Все трое кандидатов на пост президента ФИДЕ — известные в шахматном мире люди»

Глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов выразил надежду на беспристрастность предстоящих выборов руководителя Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов выразил надежду на беспристрастность предстоящих выборов руководителя Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Нынешний глава Аркадий Дворкович отказался от участия в выборах президента ФИДЕ. В числе претендентов на этот пост — Вадим Розенштайн и Ян-Хенрик Бюттнер (оба из Германии), а также Тимур Турлов, представляющий Казахстан.

«Все трое кандидатов на пост президента ФИДЕ — известные в шахматном мире люди. Если говорить про господина Бюттнера, то смущает, что в его тикете Малкольм Пейн (в качестве вице-президента — Прим. “СЭ”), который отличается крайней русофобией. Розенштайн — тоже известный шахматный деятель, который заслуживает уважения тем, что нашел в себе силы поддержать Сергея Карякина, когда тот подвергался жестокой критике и дискриминации», — цитирует Филатова ТАСС.

Говоря о Тимуре Турлове, глава ФШР подчеркнул его значительный вклад в развитие шахмат. По словам Филатова, российская федерация рассчитывает, что международное шахматное сообщество сделает взвешенный выбор. Новый руководитель ФИДЕ должен стать ориентиром для других спортивных организаций: важно, чтобы федерация отказалась от использования спорта как инструмента политического давления и прекратила дискриминацию национальных федераций по политическим соображениям.

Избрание президента ФИДЕ пройдет в ходе генеральной ассамблеи, запланированной на 26—27 сентября в Самарканде.