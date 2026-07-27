Филатов: «Все трое кандидатов на пост президента ФИДЕ — известные в шахматном мире люди»

«Все трое кандидатов на пост президента ФИДЕ — известные в шахматном мире люди. Если говорить про господина Бюттнера, то смущает, что в его тикете Малкольм Пейн (в качестве вице-президента — Прим. “СЭ”), который отличается крайней русофобией. Розенштайн — тоже известный шахматный деятель, который заслуживает уважения тем, что нашел в себе силы поддержать Сергея Карякина, когда тот подвергался жестокой критике и дискриминации», — цитирует Филатова ТАСС.