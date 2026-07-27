Филатов: «Все трое кандидатов на пост президента ФИДЕ — известные в шахматном мире люди»

Глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов выразил надежду на беспристрастность предстоящих выборов руководителя Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Нынешний глава Аркадий Дворкович отказался от участия в выборах президента ФИДЕ. В числе претендентов на этот пост — Вадим Розенштайн и Ян-Хенрик Бюттнер (оба из Германии), а также Тимур Турлов, представляющий Казахстан.
«Все трое кандидатов на пост президента ФИДЕ — известные в шахматном мире люди. Если говорить про господина Бюттнера, то смущает, что в его тикете Малкольм Пейн (в качестве вице-президента — Прим. “СЭ”), который отличается крайней русофобией. Розенштайн — тоже известный шахматный деятель, который заслуживает уважения тем, что нашел в себе силы поддержать Сергея Карякина, когда тот подвергался жестокой критике и дискриминации», — цитирует Филатова ТАСС.
Говоря о Тимуре Турлове, глава ФШР подчеркнул его значительный вклад в развитие шахмат. По словам Филатова, российская федерация рассчитывает, что международное шахматное сообщество сделает взвешенный выбор. Новый руководитель ФИДЕ должен стать ориентиром для других спортивных организаций: важно, чтобы федерация отказалась от использования спорта как инструмента политического давления и прекратила дискриминацию национальных федераций по политическим соображениям.
Избрание президента ФИДЕ пройдет в ходе генеральной ассамблеи, запланированной на 26—27 сентября в Самарканде.