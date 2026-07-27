«Фламенго» и «Сан-Паулу» сыграли вничью, на 90+1-й минуте отменили гол Лино

«Фламенго» на своем поле сыграл вничью с «Сан-Паулу» в матче 20-го тура чемпионата Бразилии — 1:1.
Счет на 57-й минуте открыл защитник «Фламенго» Леу Перейра. На 70-й минуте нападающий «Сан-Паулу» Хонатан Кальери забил ответный гол.
На 90+1-й минуте после вмешательства ВАР отменили гол нападающего хозяев Самуэля Лино (офсайд).
«Фламенго» (38 очков после 19 игр) располагается на втором месте в таблице чемпионата Бразилии. «Сан-Паулу» (26 очков после 20 матчей) идет на 12-м месте.
27 июл 00:30 Фламенго — Сан-Паулу 1:1.