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Романо: новый контракт Гвардиола с «Манчестер Сити» будет рассчитан до июня 2031 года

Защитник Йошко Гвардиол договорился о новом контракте с «Манчестер Сити», сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Защитник Йошко Гвардиол договорился о новом контракте с «Манчестер Сити», сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, соглашение с 24-летним хорватом рассчитано до июня 2031 года. При этом переход в испанскую команду этим летом исключен. Гвардиол рассматривается как ключевой игрок спортивным директором Угу Вианой и новым главным тренером Энцо Мареской.

Гвардиол играет за английскую команду с августа 2023 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

В сезоне-2025/26 в 25 матчах защитник забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 70 миллионов евро.