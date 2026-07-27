Романо: новый контракт Гвардиола с «Манчестер Сити» будет рассчитан до июня 2031 года

По данным источника, соглашение с 24-летним хорватом рассчитано до июня 2031 года. При этом переход в испанскую команду этим летом исключен. Гвардиол рассматривается как ключевой игрок спортивным директором Угу Вианой и новым главным тренером Энцо Мареской.