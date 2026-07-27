Тренер российских саблисток Глотов: «Будем бороться за медаль командного турнира чемпионата мира»

Старший тренер сборной России по фехтованию на саблях Дмитрий Глотов поделился ожиданиями от выступления россиянок в командном турнире чемпионата мира в Гонконге.
В командных состязаниях Россию представят Яна Егорян, Алина Михайлова, Александра Михайлова и Анастасия Шорохова — именно этот квартет в 2026 году одержал победу на чемпионате Европы.
«После победы на чемпионате Европы решили состав не менять. Завтра у нас выходной, послезавтра будем тренироваться и готовиться к командным соревнованиям. Какие у нас шансы? Будем бороться, естественно. Будем бороться за медаль», — цитирует Глотова ТАСС.
Комментируя уровень соперников, Глотов отметил, что в современном фехтовании уровень команд существенно выровнялся и слабых противников на чемпионате мира нет. Он напомнил о результатах встреч с командами Венгрии, Франции и Испании: с венгерками россиянки дважды одержали победу и один раз проиграли; с француженками — по два раза выиграли и проиграли; с испанками — сначала уступили в Солт-Лейк-Сити, а затем взяли реванш на чемпионате Европы.