Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер российских саблисток Глотов: «Будем бороться за медаль командного турнира чемпионата мира»

Старший тренер сборной России по фехтованию на саблях Дмитрий Глотов поделился ожиданиями от выступления россиянок в командном турнире чемпионата мира в Гонконге.

Старший тренер сборной России по фехтованию на саблях Дмитрий Глотов поделился ожиданиями от выступления россиянок в командном турнире чемпионата мира в Гонконге.

В командных состязаниях Россию представят Яна Егорян, Алина Михайлова, Александра Михайлова и Анастасия Шорохова — именно этот квартет в 2026 году одержал победу на чемпионате Европы.

«После победы на чемпионате Европы решили состав не менять. Завтра у нас выходной, послезавтра будем тренироваться и готовиться к командным соревнованиям. Какие у нас шансы? Будем бороться, естественно. Будем бороться за медаль», — цитирует Глотова ТАСС.

Комментируя уровень соперников, Глотов отметил, что в современном фехтовании уровень команд существенно выровнялся и слабых противников на чемпионате мира нет. Он напомнил о результатах встреч с командами Венгрии, Франции и Испании: с венгерками россиянки дважды одержали победу и один раз проиграли; с француженками — по два раза выиграли и проиграли; с испанками — сначала уступили в Солт-Лейк-Сити, а затем взяли реванш на чемпионате Европы.