Пирло: «Я всегда действовал в полном соответствии с условиями подписанных мной контрактов»

Итальянский тренер Андреа Пирло прокомментировал дискуссию из-за его контракта с российской букмекерской компанией.
Ранее ряд итальянских депутатов высказались против назначения Пирло главным тренером сборной Италии из-за сотрудничества с российской букмекерской компанией. По данным La Gazzetta dello Sport, соглашение Пирло с букмекером связано с его работой в клубе чемпионата ОАЭ «Дубай Юнайтед». По утверждению газеты, после ухода из «Дубай Юнайтед» контракт Пирло с букмекером будет завершен.
"В последние дни я с большим сожалением наблюдал за дискуссией, развернувшейся вокруг моего имени и возможности занять пост главного тренера сборной Италии.
Из уважения к институтам, федерации и всем вовлеченным лицам я до сих пор предпочитал хранить молчание. Однако считаю необходимым прояснить некоторые аспекты.
На протяжении своей карьеры — сначала как футболист, а сегодня как тренер — я всегда действовал в полном соответствии с законами стран, в которых работал, и условиями подписанных мной контрактов. Профессиональное сотрудничество, ставшее предметом недавних споров, возникло в рамках моей трудовой деятельности в Объединенных Арабских Эмиратах и носит исключительно коммерческий и спортивный характер. Придавать этому сотрудничеству политическое значение означает приписывать мне убеждения, которые я никогда не высказывал и которые мне не свойственны.
Я хочу поблагодарить Мальдини и Леонардо за уважение и доверие, которое они мне оказали. Я знаю их компетентность, их серьезность и любовь, которую они всегда посвящали итальянскому футболу.
Мне прискорбно, что решение спортивного характера было быстро втянуто в публичное обсуждение, которое в итоге приписало моей личности смыслы и намерения, не имеющие ко мне отношения.
Любовь к Италии не зависит от должности. Она является частью моей истории, моей идентичности и будет сопровождать меня всегда", — написал 47-летний специалист.
Контракт Пирло с «Дубай Юнайтед» действует до 30 июня 2027 года. Он работает в этой команде с июля 2025 года.
У Пирло проблемы в Италии из-за контракта с российским букмекером. Его назначение в сборную под вопросом.