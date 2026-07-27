Пирло: «Я всегда действовал в полном соответствии с условиями подписанных мной контрактов»

На протяжении своей карьеры — сначала как футболист, а сегодня как тренер — я всегда действовал в полном соответствии с законами стран, в которых работал, и условиями подписанных мной контрактов. Профессиональное сотрудничество, ставшее предметом недавних споров, возникло в рамках моей трудовой деятельности в Объединенных Арабских Эмиратах и носит исключительно коммерческий и спортивный характер. Придавать этому сотрудничеству политическое значение означает приписывать мне убеждения, которые я никогда не высказывал и которые мне не свойственны.