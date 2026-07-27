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«Атлетико Минейро» в гостях победил «Палмейрас»

«Атлетико Минейро» победил «Палмейрас» в гостевом матче 20-го тура чемпионата Бразилии — 2:1.

«Атлетико Минейро» победил «Палмейрас» в гостевом матче 20-го тура чемпионата Бразилии — 2:1.

Счет на 54-й минуте открыл полузащитник гостей Виктор Хуго. На 75-й минуте нападающий «Палмейраса» Фелипе Андерсон забил ответный гол. Через 2 минуты полузащитник «Атлетико Минейро» Игор Гомес вывел гостей вперед.

«Палмейрас» (44 очка после 20 игр) лидирует в таблице чемпионата Бразилии. «Атлетико Минейро» (28 очков после 20 встреч) располагается на восьмом месте.

27 июл 01:30 Палмейрас — Атлетику Минейру 1:2.