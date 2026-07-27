Президент Итальянской федерация футбола Малаго приостановил процедуру назначения Пирло

Глава Итальянской федерация футбола (FIGC) Джованни Малаго решил на время остановить процедуру назначения Андреа Пирло главным тренером национальной команды, сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.
По данным источника, запланированные на 27 июля встречи не состоятся. Это означает, что намеченное на 28 июля объявление имени нового главного тренера во время ассамблеи лиги, вероятно, тоже не состоится.
У Пирло проблемы в Италии из-за контракта с российским букмекером. Его назначение в сборную под вопросом.
В то же время решение по Пирло может привести к досрочной отставке технического директора Паоло Мальдини и его советника Леонардо, если будет назначен тренер, не соответствующий их проекту.
Ранее ряд итальянских депутатов высказались против назначения Пирло главным тренером сборной Италии из-за сотрудничества с российской букмекерской компанией. По данным La Gazzetta dello Sport, соглашение Пирло с букмекером связано с его работой в клубе чемпионата ОАЭ «Дубай Юнайтед». По утверждению газеты, после ухода из «Дубай Юнайтед» контракт Пирло с букмекером будет завершен.