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Кьеза — об Ираоле в «Ливерпуле»: «Он хочет высокой интенсивности, игры один в один по всему полю»

Нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза заявил, что счастлив в команде и много работает, чтобы получить шанс при новом главном тренере Андони Ираоле.

Нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза заявил, что счастлив в команде и много работает, чтобы получить шанс при новом главном тренере Андони Ираоле.

"Мы тренируемся уже две недели с новым тренером. Мы увидели, чего он хочет. Он хочет высокой интенсивности, игры один в один по всему полю, именно это мы хотели показать сегодня. Конечно, это тяжело, это предсезонка.

Прямо сейчас, в данный момент, я счастлив здесь, в «Ливерпуле». Я люблю клуб, я люблю болельщиков, я люблю все. Я делаю все возможное, чтобы получить здесь шанс. А там посмотрим. На данный момент я думаю только о «Ливерпуле».

«Ливерпуль» заслуживает большего. Два года назад мы были чемпионами Премьер-лиги. В прошлом году мы почти вылетели из зоны Лиги чемпионов. Мы боролись за пятое место, которого было достаточно в тот момент, но, как мы знаем, обычно в Лигу чемпионов попадают только четыре команды", — цитирует 28-летнего футболиста ESPN.

44-летний испанец Ираола возглавил «Ливерпуль» в июле 2026 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.