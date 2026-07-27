Кьеза — об Ираоле в «Ливерпуле»: «Он хочет высокой интенсивности, игры один в один по всему полю»

«Ливерпуль» заслуживает большего. Два года назад мы были чемпионами Премьер-лиги. В прошлом году мы почти вылетели из зоны Лиги чемпионов. Мы боролись за пятое место, которого было достаточно в тот момент, но, как мы знаем, обычно в Лигу чемпионов попадают только четыре команды", — цитирует 28-летнего футболиста ESPN.