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Романо: У «Баварии» и Мусиалы нет планов на летнее трансферное окно

У «Баварии» и окружения полузащитника Джамала Мусиалы нет планов расставаться в текущее трансферное окно, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

У «Баварии» и окружения полузащитника Джамала Мусиалы нет планов расставаться в текущее трансферное окно, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 23-летний немец хочет добиться успеха в «Баварии» после трудного сезона, омраченного травмой, и в команде верит в него.

В июле 2026 года стало известно, что полузащитник перенес еще одну операцию. Ему удалили металлическую пластину, которая была установлена в стопе после тяжелой травмы, полученной год назад в матче против «ПСЖ» на клубном чемпионате мира. Ожидается, что он вернется на поле к матчу за Суперкубок Германии 22 августа.

Мусиала играет за «Баварию» с июля 2020 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года.

В сезоне-2025/26 в 24 матчах футболист забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 100 миллионов евро.