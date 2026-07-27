Романо: У «Баварии» и Мусиалы нет планов на летнее трансферное окно

В июле 2026 года стало известно, что полузащитник перенес еще одну операцию. Ему удалили металлическую пластину, которая была установлена в стопе после тяжелой травмы, полученной год назад в матче против «ПСЖ» на клубном чемпионате мира. Ожидается, что он вернется на поле к матчу за Суперкубок Германии 22 августа.