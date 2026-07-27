Marca: Себальос не перейдет в «Аякс»

Причиной нежелания переходить в «Аякс» также является его сильное желание вернуться в «Бетис», свой родной клуб. «Реал» подписал его у андалусийцев девять лет назад, и за последние 24 месяца появлялось множество сообщений о его планах в итоге вернуться в стан «зелено-белых», когда его карьера в «Реале» подойдет к концу.