Marca: Себальос не перейдет в «Аякс»

Экс-полузащитник «Реала» Дани Себальос не станет игроком «Аякса» в летнее трансферное окно, сообщает Marca.
По данным источника, интерес нидерландского клуба сошел на нет после того, как сторонам не удалось договориться об условиях личного контракта с 29-летним испанцем.
У Себальоса всегда были сомнения по поводу перехода в амстердамскую команду. «Аякс» очень хотел подписать его, но после нескольких недель переговоров было решено сосредоточиться на других целях. Ожидается, что в ближайшие недели Себальос вернется домой.
Причиной нежелания переходить в «Аякс» также является его сильное желание вернуться в «Бетис», свой родной клуб. «Реал» подписал его у андалусийцев девять лет назад, и за последние 24 месяца появлялось множество сообщений о его планах в итоге вернуться в стан «зелено-белых», когда его карьера в «Реале» подойдет к концу.
«Бетис» работает над подписанием Себальоса, хотя пока не достиг соглашения по личным условиям. На данный момент переход полузащитника не является для него приоритетом.
В конце июня 2026 года «Реал» объявил об уходе Себальоса из команды. «Сливочные» не стали продлевать контракт, и футболист стал свободным агентом.
Себальос перешел в «Реал» в июле 2017 года. Хавбек сыграл за команду 215 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 16 результативных передач.