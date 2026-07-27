Источник: «Челси» не намерен продавать Педру Нету

По данным источника, ни один клуб пока не обращался в «Челси» по поводу 26-летнего португальца, и лондонцы не намерены его терять. При этом «синие» могут пересмотреть свою позицию, если поступит серьезное предложение.
Ранее сообщалось об интересе к Нету со стороны «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».
Нету не был включен в состав «Челси» на предсезонный тур по Австралии и Азии. Он находится в отпуске после участия в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Португалии.
Полузащитник играет за «Челси» с августа 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2031 года.
В сезоне-2025/26 в 52 матчах футболист забил 10 голов и отдал 10 результативных передач.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 60 миллионов евро.