Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Источник: «Челси» не намерен продавать Педру Нету

«Челси» не планирует продавать спортивные права на полузащитника Педру Нету в текущее трансферное окно, сообщает The Standard.

«Челси» не планирует продавать спортивные права на полузащитника Педру Нету в текущее трансферное окно, сообщает The Standard.

По данным источника, ни один клуб пока не обращался в «Челси» по поводу 26-летнего португальца, и лондонцы не намерены его терять. При этом «синие» могут пересмотреть свою позицию, если поступит серьезное предложение.

Ранее сообщалось об интересе к Нету со стороны «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

Нету не был включен в состав «Челси» на предсезонный тур по Австралии и Азии. Он находится в отпуске после участия в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Португалии.

Полузащитник играет за «Челси» с августа 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2031 года.

В сезоне-2025/26 в 52 матчах футболист забил 10 голов и отдал 10 результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 60 миллионов евро.