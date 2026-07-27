Маэда после подписания контракта с «Ипсвичем»: «Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге»

Полузащитник Дайдзэн Маэда прокомментировал свой переход из «Селтика» в «Ипсвич».
«Я очень горжусь тем, что подписал контракт с “Ипсвич Таун”. Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге, и я очень рад, что могу осуществить эту мечту с этим клубом. Мне очень понравились все беседы с клубом, и они дали мне почувствовать себя желанным.
Моей целью всегда будет упорно бороться, забивать голы и отдавать передачи для своей команды. Я всегда буду бегать и отдавать все, что у меня есть. Я рад узнать больше о клубе и встретиться с болельщиками", — говорится в заявлении 28-летнего японца.
Контракт футболиста с «Ипсвичем» рассчитан до 30 июня 2029 года.
Маэда играл за «Селтик» с 2022 года. В сезоне-2025/26 в 54 матчах полузащитник забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.
Также в карьере полузащитника были «Иокогама Ф. Маринос», «Мацумото Ямага» и «Маритиму».