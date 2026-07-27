Маэда после подписания контракта с «Ипсвичем»: «Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге»

«Я очень горжусь тем, что подписал контракт с “Ипсвич Таун”. Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге, и я очень рад, что могу осуществить эту мечту с этим клубом. Мне очень понравились все беседы с клубом, и они дали мне почувствовать себя желанным.