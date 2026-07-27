Колобков о победе Граудыня на ЧМ: «У нас давно не было саблиста такого уровня после смены поколений. Надеюсь, он откроет новую страницу в развитии российского фехтования»

19-летний Граудынь взял золото в личном турнире. В финале он одолел корейца До Кен Дона (15:7).
"Безусловно, в 19 лет стать чемпионом мира — это отличный, замечательный результат. Я помню себя в этом возрасте, я не был тогда в себе так уверен. Много соревнований я проиграл только из-за того, что считал себя слишком молодым, неспособным выигрывать такие турниры. А он, несмотря на такой молодой возраст, не испугался, молодец. Надеюсь, что с таким подходом у него хорошее спортивное будущее. Это прекрасный для него аванс.
Вижу, что достаточно уверенно он разобрался с соперником. Надеюсь, что он откроет новую страницу в развитии российского фехтования. У нас давно не было фехтовальщиков в мужской сабле такого уровня после смены поколений", — цитирует Колобкова ТАСС.
Также Колобков отметил высокий потенциал сборной России.
"Можно по‑разному оценивать личные соревнования на чемпионате мира во всех видах оружия, но я считаю, что любое попадание в восьмерку — это показатель высокого уровня у фехтовальщиков, а попаданий было достаточно много. Попадание в восьмерку говорит о том, что ты можешь претендовать на медали любого достоинства.
У нашей команды виден серьезный потенциал, в принципе, я считаю, что пока все нормально и достаточно успешное выступление. Правда, не так много медалей, как ожидалось, в мужской рапире и женской сабле. Но количество попаданий в восьмерку говорит о том, что у нас очень серьезная команда«, — сказал Колобков “Матч ТВ”.
?У нас новый чемпион мира в фехтовании! Ему всего 19, семья — известные бегуны.