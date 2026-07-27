Колобков о победе Граудыня на ЧМ: «У нас давно не было саблиста такого уровня после смены поколений. Надеюсь, он откроет новую страницу в развитии российского фехтования»

"Безусловно, в 19 лет стать чемпионом мира — это отличный, замечательный результат. Я помню себя в этом возрасте, я не был тогда в себе так уверен. Много соревнований я проиграл только из-за того, что считал себя слишком молодым, неспособным выигрывать такие турниры. А он, несмотря на такой молодой возраст, не испугался, молодец. Надеюсь, что с таким подходом у него хорошее спортивное будущее. Это прекрасный для него аванс.