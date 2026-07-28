Умер президент и главный тренер приморского «Динамо» Эдуард Сандлер

Приморский баскетбольный клуб «Динамо» сообщил о смерти президента и главного тренера Эдуарда Сандлера.
«Это невосполнимая утрата для всего спортивного сообщества Приморья и российского баскетбола. Эдуард Михайлович посвятил свою жизнь развитию спорта, воспитанию игроков и созданию сильной системы. Благодаря его энергии, характеру и преданности своему делу “Динамо” прошло большой путь и добилось значимых побед», — говорится в сообщении.
Сандлеру было 44 года. Он также был главным тренером «Спартака-Приморье», «Сахалина» и «Востока-65».
В сезоне-2026/27 «Динамо» дебютирует в Единой лиге ВТБ.