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Умер президент и главный тренер приморского «Динамо» Эдуард Сандлер

Приморский баскетбольный клуб «Динамо» сообщил о смерти президента и главного тренера Эдуарда Сандлера.

Приморский баскетбольный клуб «Динамо» сообщил о смерти президента и главного тренера Эдуарда Сандлера.

«Это невосполнимая утрата для всего спортивного сообщества Приморья и российского баскетбола. Эдуард Михайлович посвятил свою жизнь развитию спорта, воспитанию игроков и созданию сильной системы. Благодаря его энергии, характеру и преданности своему делу “Динамо” прошло большой путь и добилось значимых побед», — говорится в сообщении.

Сандлеру было 44 года. Он также был главным тренером «Спартака-Приморье», «Сахалина» и «Востока-65».

В сезоне-2026/27 «Динамо» дебютирует в Единой лиге ВТБ.