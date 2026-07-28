«Рома» заинтересована в защитнике «Спортинга» Фреснеде

«Рома» намерена подписать контракт с защитником «Спортинга» Иваном Фреснедой, сообщила журналист Элеонора Тротта.
По данным источника, интерес римского клуба к 21-летнему испанцу носит конкретный характер. При этом «Спортинг» требует за своего защитника от 15 до 18 миллионов евро. Португальский клуб в настоящее время не рассматривает вариант продажи игрока и предпочел бы сохранить его в следующем сезоне.
Несмотря на такую позицию, «Рома» продолжает внимательно следить за ситуацией. В клубе готовы провести переговоры в случае появления каких-либо возможностей в ближайшие недели.
Фреснеда играет за «Спортинг» с 2023 года, его контракт действует до 30 июня 2028 года.
В сезоне-2025/26 в 39 матчах защитник забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.