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«Рома» заинтересована в защитнике «Спортинга» Фреснеде

«Рома» намерена подписать контракт с защитником «Спортинга» Иваном Фреснедой, сообщила журналист Элеонора Тротта.

«Рома» намерена подписать контракт с защитником «Спортинга» Иваном Фреснедой, сообщила журналист Элеонора Тротта.

По данным источника, интерес римского клуба к 21-летнему испанцу носит конкретный характер. При этом «Спортинг» требует за своего защитника от 15 до 18 миллионов евро. Португальский клуб в настоящее время не рассматривает вариант продажи игрока и предпочел бы сохранить его в следующем сезоне.

Несмотря на такую позицию, «Рома» продолжает внимательно следить за ситуацией. В клубе готовы провести переговоры в случае появления каких-либо возможностей в ближайшие недели.

Фреснеда играет за «Спортинг» с 2023 года, его контракт действует до 30 июня 2028 года.

В сезоне-2025/26 в 39 матчах защитник забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.