«Рома» заинтересована в защитнике «Спортинга» Фреснеде

По данным источника, интерес римского клуба к 21-летнему испанцу носит конкретный характер. При этом «Спортинг» требует за своего защитника от 15 до 18 миллионов евро. Португальский клуб в настоящее время не рассматривает вариант продажи игрока и предпочел бы сохранить его в следующем сезоне.