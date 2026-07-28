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Le Parisien: «ПСЖ» не планирует подписывать Родри

«ПСЖ» не намерен предпринимать шагов по подписанию полузащитника «Манчестер Сити» Родри в это трансферное окно, сообщает Le Parisien.

«ПСЖ» не намерен предпринимать шагов по подписанию полузащитника «Манчестер Сити» Родри в это трансферное окно, сообщает Le Parisien.

По данным источника, это решение связано с тем, что руководство «красно-синих» намерено положиться на игроков, уже имеющихся в составе, поскольку считает, что обладает лучшей полузащитой в мире.

Ранее журналист Маттео Моретто сообщил, что 30-летний испанец близок к переходу в «Реал». По его информации, футболист уже согласовал условия контракта с мадридским клубом. Сейчас он ждет, когда стороны сумеют договориться о трансфере.

Родри играет за «Манчестер Сити» с июля 2019 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2025/26 в 33 матчах полузащитник забил 2 гола.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 55 миллионов евро.