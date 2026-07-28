Источник: на пост тренера сборной Италии претендуют Манчини и Конте

Ведущими кандидатами на пост главного тренера сборной Италии на данный момент являются Роберто Манчини и Антонио Конте, сообщает Sport Mediaset.
По данным источника, президент Итальянской федерации футбола Джованни Малаго выступает за возвращение Манчини, в то время как клубы Серии А оказывали на него давление, чтобы он выбрал Конте.
Оба являются опытными специалистами по работе в сборной: Конте руководил командой с 2014 по 2016 год, а Манчини выиграл Евро-2020, прежде чем неожиданно уйти в отставку летом 2023 года.
Мальдини покинул сборную Италии после скандала с Пирло. Похоже, его место займет Кьеллини.
Сейчас у обоих нет контрактов, так как Конте расторг соглашение с «Наполи» по взаимному согласию после двух лет работы, а Манчини покинул «Аль-Садд» после недолгого пребывания на посту главного тренера сборной Саудовской Аравии.
Ранее Андреа Пирло сообщил, что больше не является кандидатом на пост главного тренера сборной Италии.
До этого ряд итальянских депутатов высказались против назначения Пирло главным тренером сборной Италии из-за сотрудничества с российской букмекерской компанией. По данным La Gazzetta dello Sport, соглашение Пирло с букмекером связано с его работой в клубе чемпионата ОАЭ «Дубай Юнайтед». По утверждению газеты, после ухода из «Дубай Юнайтед» контракт Пирло с букмекером был бы завершен.