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Le Phoceen: «Байер» намерен подписать Медину из «Марселя»

«Байер» начал переговоры с «Марселем» по поводу трансфера защитника Факундо Медины, сообщает Le Phoceen.

«Байер» начал переговоры с «Марселем» по поводу трансфера защитника Факундо Медины, сообщает Le Phoceen.

По данным источника, хотя соглашение между клубами по поводу 27-летнего аргентинца пока не достигнуто, руководство «Марселя» не исключает возможности ухода игрока. Однако там не намерены продавать его дешево и требуют за него 20 миллионов евро — примерно столько же, сколько они заплатили за Медину прошлым летом, когда подписывали его из «Ланса».

Медина играет за «Марсель» с июля 2025 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года.

В сезоне-2025/26 в 26 матчах футболист сделал 1 результативную передачу.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 18 миллионов евро.