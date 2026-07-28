Le Phoceen: «Байер» намерен подписать Медину из «Марселя»

По данным источника, хотя соглашение между клубами по поводу 27-летнего аргентинца пока не достигнуто, руководство «Марселя» не исключает возможности ухода игрока. Однако там не намерены продавать его дешево и требуют за него 20 миллионов евро — примерно столько же, сколько они заплатили за Медину прошлым летом, когда подписывали его из «Ланса».