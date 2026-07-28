Американский конгрессмен инициировал расследование в отношении Инфантино

«Ваше избрание на пост президента ФИФА должно было стать красной карточкой, ознаменовавшей разрыв с десятилетиями культуры коррупции и скандалов, которые запятнали репутацию мирового футбола. Вместо этого в начале вашего срока вы демонтировали этические гарантии ФИФА и лишили полномочий этический комитет организации, вытеснив большинство его членов. Это отсутствие прозрачности и контроля впоследствии проложило путь к тому, чтобы вы втерлись в доверие к администрации Трампа с помощью тактик, которые профессор права Нью-Йоркского университета и один из ваших бывших членов этического комитета назвали “легальным подкупом”, — пишет политик.