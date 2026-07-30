O Globo: для Неймара могут провести прощальный матч в составе сборной

Бразильская конфедерация футбола рассматривает возможность проведения прощального матча для нападающего Неймара в составе национальной сборной, сообщает O Globo.
По данным источника, идея все еще находится на начальной стадии.
Ранее 34-летний Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии. Он дебютировал в национальной команде в 2010 году. В 130 матчах во всех турнирах нападающий забил 80 мячей и отдал 59 результативных передач, став лучшим бомбардиром в ее истории.
Вместе со сборной Бразилии форвард выиграл Кубок конфедераций 2013 года, а в 2016 году в качестве капитана завоевал золотую медаль Олимпийских игр в составе олимпийской сборной страны. На ЧМ-2026 команда проиграла в ⅛ финала сборной Норвегии (1:2).