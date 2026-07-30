O Globo: для Неймара могут провести прощальный матч в составе сборной

Ранее 34-летний Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии. Он дебютировал в национальной команде в 2010 году. В 130 матчах во всех турнирах нападающий забил 80 мячей и отдал 59 результативных передач, став лучшим бомбардиром в ее истории.