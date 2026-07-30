Команда звезд МЛС победила команду звезд Лиги MX, Сон Хын Мин забил два гола, Рондон — один

Счет на 9-й минуте открыл нападающий Луис Габриэль Рей («Гвадалахара»). На 20-й и 23-й минутах отличился форвард «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мин. На 42-й минуте еще один гол в ворота гостей забил форвард Филип Зинккернагел («Чикаго»). На 55-й минуте забил нападающий «Пачуки» и экс-форвард «Зенита», «Рубина» и ЦСКА Саломон Рондон.