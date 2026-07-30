Команда звезд МЛС победила команду звезд Лиги MX, Сон Хын Мин забил два гола, Рондон — один

Команда звезд МЛС в Шарлотте (США) победила команду звезд Лиги MX — 4:3.
Счет на 9-й минуте открыл нападающий Луис Габриэль Рей («Гвадалахара»). На 20-й и 23-й минутах отличился форвард «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мин. На 42-й минуте еще один гол в ворота гостей забил форвард Филип Зинккернагел («Чикаго»). На 55-й минуте забил нападающий «Пачуки» и экс-форвард «Зенита», «Рубина» и ЦСКА Саломон Рондон.
На 58-й минуте команда звезд Лиги MX пропустила четвертый гол — его автором стал полузащитник «Цинцинатти» Эвандер. На 90+1-й минуте хавбек «Крус Асуль» Хосе Парадела установил окончательный счет.
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пропускал матч в связи с отпуском после чемпионата мира-2026.
Звезды МЛС: Фриз (Швейк, 35', Крепо, 63'), Марканич (Арфстен, 46'), Рим (Муни, 46'), Херрингтон (Рейген, 46'), Морейра (Нахар, 35', Ларьи, 72'), Мухтар (Эвандер, 46'), Брайт (Уэствуд, 35', Кубас, 63'), Гил (Бьель, 35', Мюллер, 63'), Сон Хын Мин (Гильерме, 34', Гозо, 63'), Холл (Сарридж, 35', Муса, 72'), Зинккернагел.
Звезды Лиги MX: Асеведо (Морено, 46'), Мендес (Силва, 46'), Дитта (Перейра, 46'), Рей (Фимбрес, 35', Руис, 57'), Гарса (Рейес, 46'), Монтиль (Горриарян, 46'), Лира (Ромеро, 46'), Гальярдо (Кампос, 46'), Домингес (Парадела, 46'), Брунетта (Родригес, 46'), Моралес (Рондон, 46').