Появилось 30 петиций с требованием лишить Месси премии принцессы Астурийской

В петициях говорится, что как капитан сборной Аргентины Месси должен был олицетворять ценности уважения, спортивного поведения и честной игры. Авторы одного из обращений пишут, что лишение Месси этой награды позволило бы «восстановить доверие к справедливости и строгости этих наград».