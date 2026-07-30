Появилось 30 петиций с требованием лишить Месси премии принцессы Астурийской

Пользователи платформы Change.org создали 30 петиций с требованием к Фонду княжества Астурийского лишить нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси премии принцессы Астурийской за достижения в области спорта, сообщает Diario De Navarra.
По мнению авторов петиции, 38-летний футболист продемонстрировал «неспортивное поведение, противоречащее ценностям уважения».
В петициях его просьба связывается с поведением, которое, на взгляд авторов, Месси проявил во время финала чемпионата мира-2026 и после него в ходе церемонии награждения. Сборная Аргентины проиграла сборной Испании (0:1 дополнительное время).
В петициях говорится, что как капитан сборной Аргентины Месси должен был олицетворять ценности уважения, спортивного поведения и честной игры. Авторы одного из обращений пишут, что лишение Месси этой награды позволило бы «восстановить доверие к справедливости и строгости этих наград».
В петициях также упоминается поведение части аргентинской делегации во время вручения Кубка и инциденты, произошедшие после матча. Международная федерация футбола начала дисциплинарное и этическое расследование в связи с дракой, произошедшей после финального свистка.
Месси стал обладателем международной премии принцессы Астурийской в области спорта за 2026 год. Футболист обошел 27 кандидатов из 12 стран. Инициатором номинации Месси выступил президент клуба «Ветуста Универсидад де Овьедо Триатлон» Давид Гонсалес Алонсо.
Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча», 10-кратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов в составе «Барселоны», а также двукратным чемпионом Франции в составе «ПСЖ». Вместе со сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира-2022 и Олимпиаду в 2008 году.