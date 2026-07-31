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Каземиро назвал Месси богом футбола

Новичок «Интер Майами» Каземиро поделился мнением о своем партнере по команде нападающем Лионеле Месси.

Источник: Спорт-Экспресс

Новичок «Интер Майами» Каземиро поделился мнением о своем партнере по команде нападающем Лионеле Месси.

«Я там, где хочу быть в МЛС. Я покинул “Юнайтед” как свободный агент, у меня были варианты в Италии и в других командах из разных мест, но я там, где хочу быть… Я хочу наслаждаться пребыванием с Месси, помогать ему и делать его еще больше. Он один из богов футбола, если не сам бог футбола, и я хочу помогать ему.

Сколько проблем мне доставил Месси, когда я играл за «Реал»… Конечно, я мечтал играть с ним, я всегда хотел играть с лучшими. Я никогда не мог остановить его, мне всегда нужна была помощь товарищей по команде. Я очень счастлив быть сейчас с ним и хочу продолжать побеждать рядом с ним", — сказал 34-летний бразильский полузащитник на пресс-конференции.

Каземиро подписал контракт с американским клубом до конца сезона-2027 с возможностью продления на два года. 39-летний Месси играет за «Интер Майами» с июля 2023 года, его соглашение действует до 31 декабря 2028 года.

Каземиро будет играть вместе с Месси. Бразилец подписал контракт с «Интер Майами».