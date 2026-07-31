Каземиро назвал Месси богом футбола

«Я там, где хочу быть в МЛС. Я покинул “Юнайтед” как свободный агент, у меня были варианты в Италии и в других командах из разных мест, но я там, где хочу быть… Я хочу наслаждаться пребыванием с Месси, помогать ему и делать его еще больше. Он один из богов футбола, если не сам бог футбола, и я хочу помогать ему.