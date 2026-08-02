«Интер Майами» упустил победу над «Коламбусом», Месси вышел на замену, у Каземиро автогол

Счет на 16-й минуте открыл нападающий «Интер Майами» Луис Суарес. На 34-й минуте полузащитник хозяев Каземиро отправил мяч в свои ворота. На 45+5-й минуте защитник «Интер Майами» Ноа Аллен с передачи Суареса забил второй гол в ворота гостей. На 84-й минуте «Коламбус» сравнял счет — отличился полузащитник Браис Мендес.