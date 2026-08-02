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«Интер Майами» упустил победу над «Коламбусом», Месси вышел на замену, у Каземиро автогол

«Интер Майами» на своем поле сыграл вничью с «Коламбусом» в матче регулярного чемпионата МЛС — 2:2.

«Интер Майами» на своем поле сыграл вничью с «Коламбусом» в матче регулярного чемпионата МЛС — 2:2.

Счет на 16-й минуте открыл нападающий «Интер Майами» Луис Суарес. На 34-й минуте полузащитник хозяев Каземиро отправил мяч в свои ворота. На 45+5-й минуте защитник «Интер Майами» Ноа Аллен с передачи Суареса забил второй гол в ворота гостей. На 84-й минуте «Коламбус» сравнял счет — отличился полузащитник Браис Мендес.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вышел на замену на 53-й минуте. Он сыграл впервые после чемпионата мира-2026. Ранее футболист пропустил три матча.

«Интер Майами» (38 очков после 18 игр) идет на втором месте в таблице Восточной конференции, «Коламбус» (20 очков после 18 встреч) располагается на 11-м месте.

02 авг 02:30 Интер Майами — Коламбус Крю 2:2.