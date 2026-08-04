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«Барселона» следит за ситуацией с Родри

«Барселона» может включиться в борьбу за полузащитника сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри, сообщает AS.

«Барселона» может включиться в борьбу за полузащитника сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри, сообщает AS.

По информации источника, на данный момент «Реал» считается главным претендентом на 30-летнего испанца, однако высокие финансовые требования «Сити» осложняют возможный трансфер. Каталонцы внимательно следят за ситуацией и готовы попытаться подписать испанца, если переговоры с мадридской командой зайдут в тупик.

Действующий контракт полузащитника с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Родри был признан лучшим игроком чемпионата мира-2026, в финале которого Испания переиграла Аргентину (1:0 д.в.). На этом турнире испанец сыграл во всех восьми матчах.

Родри выступает за «Манчестер Сити» с лета 2019 года. В общей сложности он провел за команду 298 матчей, забил 28 голов и сделал 32 результативные передачи.

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