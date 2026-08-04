«Барселона» следит за ситуацией с Родри

По информации источника, на данный момент «Реал» считается главным претендентом на 30-летнего испанца, однако высокие финансовые требования «Сити» осложняют возможный трансфер. Каталонцы внимательно следят за ситуацией и готовы попытаться подписать испанца, если переговоры с мадридской командой зайдут в тупик.