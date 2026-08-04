Неймар: «Я не думаю о завершении карьеры»

«Не думаю о завершении карьеры. У меня контракт с “Сантосом” до декабря, и сейчас я хочу сделать все возможное для клуба. После этого я рассмотрю свои варианты: остаться, уйти, завершить карьеру или продолжить играть… Я не знаю. До декабря еще есть время. Посмотрим», — сказал Неймар.