Неймар: «Я не думаю о завершении карьеры»

Отец Неймара сообщил, что его сын еще может сыграть за сборную Бразилии. 29 июля 34-летний бразилец сообщил, что на ЧМ-2026 провел последний матч за национальную команду.
«Я не могу гарантировать, что он на 100 процентов завершил карьеру в сборной. Возможно, он еще вернется», — приводит слова отца Неймара инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.
На что сам Неймар с улыбкой ответил: «В сборной играет не мой отец». Также он рассказал, что пока не думает о завершение карьеры.
«Не думаю о завершении карьеры. У меня контракт с “Сантосом” до декабря, и сейчас я хочу сделать все возможное для клуба. После этого я рассмотрю свои варианты: остаться, уйти, завершить карьеру или продолжить играть… Я не знаю. До декабря еще есть время. Посмотрим», — сказал Неймар.
Неймар дебютировал за сборную Бразилии в 2010 году. За национальную команду он провел 130 матчей во всех турнирах, забил 80 мячей и отдал 59 результативных передач, став лучшим бомбардиром в ее истории.