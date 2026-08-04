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Неймар: «Я не думаю о завершении карьеры»

Отец Неймара сообщил, что его сын еще может сыграть за сборную Бразилии.

Отец Неймара сообщил, что его сын еще может сыграть за сборную Бразилии. 29 июля 34-летний бразилец сообщил, что на ЧМ-2026 провел последний матч за национальную команду.

«Я не могу гарантировать, что он на 100 процентов завершил карьеру в сборной. Возможно, он еще вернется», — приводит слова отца Неймара инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

На что сам Неймар с улыбкой ответил: «В сборной играет не мой отец». Также он рассказал, что пока не думает о завершение карьеры.

«Не думаю о завершении карьеры. У меня контракт с “Сантосом” до декабря, и сейчас я хочу сделать все возможное для клуба. После этого я рассмотрю свои варианты: остаться, уйти, завершить карьеру или продолжить играть… Я не знаю. До декабря еще есть время. Посмотрим», — сказал Неймар.

Неймар дебютировал за сборную Бразилии в 2010 году. За национальную команду он провел 130 матчей во всех турнирах, забил 80 мячей и отдал 59 результативных передач, став лучшим бомбардиром в ее истории.