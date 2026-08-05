Фонсека: «Разочаровывает не только результат, но и игра “Лиона” в обороне»

«Разочаровывает не только результат, но и, прежде всего, наша игра в обороне. Мы не сделали того, что готовили, особенно в первом тайме. “Спарта” создала много моментов, потому что у нас возникли проблемы в линии обороны. Я по-прежнему убежден, что эта схема была правильной. Проблема была не в схеме. Проблема в том, что мы плохо выполняли то, что должны были делать. После перерыва начали лучше. Мы знали, что “Спарте” придется больше рисковать.