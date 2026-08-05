Фонсека: «Разочаровывает не только результат, но и игра “Лиона” в обороне»

Главный тренер «Лион» Пауло Фонсека разочарован игрой команды в обороне в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Спарты» (1:2).
«Разочаровывает не только результат, но и, прежде всего, наша игра в обороне. Мы не сделали того, что готовили, особенно в первом тайме. “Спарта” создала много моментов, потому что у нас возникли проблемы в линии обороны. Я по-прежнему убежден, что эта схема была правильной. Проблема была не в схеме. Проблема в том, что мы плохо выполняли то, что должны были делать. После перерыва начали лучше. Мы знали, что “Спарте” придется больше рисковать.
Выйти в следующий раунд будет сложно, но не невозможно. У нас будет возможность изменить исход противостояния. Но нам нужно защищаться лучше, чем сегодня, и лучше играть с мячом. Дома, при поддержке наших болельщиков, мы сможем сыграть лучше", — приводит L'Equipe слова Фонсеки.
Ответная игра пройдет через неделю, 11 августа, во Франции. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.