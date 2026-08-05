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«Ньюкасл» хочет подписать Нмечу на замену Гимарайнсу

«Ньюкасл» активно работает над подписанием игрока на замену полузащитнику Бруну Гимарайнсу, который близок к переходу в «Арсенал».

«Ньюкасл» активно работает над подписанием игрока на замену полузащитнику Бруну Гимарайнсу, который близок к переходу в «Арсенал». Как сообщает L'Equipe, главной целью английского клуба является Феликс Нмеча из дортмундской «Боруссии».

25-летний немец имеет действующий контракт с дортмундцами до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Финансовые детали переговоров между клубами пока не раскрываются. Игрок сборной Германии также имеет английское гражданство и ранее играл за молодежные сборные страны.

Также интерес к Нмече проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне немецкий полузащитник сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи. На ЧМ-2026 он забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи в 4 играх.