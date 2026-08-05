Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Луи ван Гал готов возглавить сборную Нидерландов

Голландский специалист Луи ван Гал рассказал, что королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) пока не связывался с ним по поводу возможного возвращения на пост главного тренера сборной страны.

Голландский специалист Луи ван Гал рассказал, что королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) пока не связывался с ним по поводу возможного возвращения на пост главного тренера сборной страны.

74-летний специалист в интервью Voetbal International подтвердил, что готов помочь сборной, отметив, что федерации требуется много времени на поиск нового тренера: «Похоже, что должность главного тренера сборной — сложная тема для современных тренеров!».

Ранее ван Гал уже трижды возглавлял сборную Нидерландов (2000−2001, 2012−2014, 2021−2022). Сначала он вывел команду на чемпионат мира-2002, потом он доходил до полуфинала ЧМ-2014 и четвертьфинала ЧМ-2022.

Роналд Куман покинул пост главного тренера сборной Нидерландов после ЧМ-2026.

Ближайший матч сборная Нидерландов проведет 24 сентября в рамках Лиги наций против Германии, которую недавно возглавил Юрген Клопп.