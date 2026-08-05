Луи ван Гал готов возглавить сборную Нидерландов

Голландский специалист Луи ван Гал рассказал, что королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) пока не связывался с ним по поводу возможного возвращения на пост главного тренера сборной страны.
74-летний специалист в интервью Voetbal International подтвердил, что готов помочь сборной, отметив, что федерации требуется много времени на поиск нового тренера: «Похоже, что должность главного тренера сборной — сложная тема для современных тренеров!».
Ранее ван Гал уже трижды возглавлял сборную Нидерландов (2000−2001, 2012−2014, 2021−2022). Сначала он вывел команду на чемпионат мира-2002, потом он доходил до полуфинала ЧМ-2014 и четвертьфинала ЧМ-2022.
Роналд Куман покинул пост главного тренера сборной Нидерландов после ЧМ-2026.
Ближайший матч сборная Нидерландов проведет 24 сентября в рамках Лиги наций против Германии, которую недавно возглавил Юрген Клопп.