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Фетисов о смерти 19-летнего воспитанника «Салавата» Ханова из-за тромба: «С детства надо выявлять эти моменты, в СССР это было. Что-то пропустили врачи»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался о смерти 19-летнего воспитанника «Салавата Юлаева» Амира Ханова.

Сообщалось, что причиной смерти 19-летнего хоккеиста, выступавшего в НМХЛ, мог стать оторвавшийся тромб.

"Соболезную родным и близким. С детства надо выявлять эти моменты. Не знаю, как сейчас работает система диспансеризации, но в Советском Союзе, где мы в свое время проходили углубленное обследование, выявляли всякие проблемы со здоровьем.

Думаю, это какая-то врожденная патология, что-то пропустили врачи. Нужно системно подходить к этому с самого рождения, когда можно определять, какие есть риски".