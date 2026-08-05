14-летний прыгун в воду Киселев о чемпионате Европы: «Волновался, потому что это первый взрослый старт. Старался прыгнуть красиво»

«Атмосфера отличная, вообще волновался, потому что это первый взрослый старт. Я старался прыгнуть красиво, а не просто завоевать медаль. Я посмотрел на соперников, но теперь будем работать над прыжком, будем заново прыгать, чтобы его хорошо отпрыгать в следующий раз. Конечно, все равно нервы скакали, старался делать хорошо», — сказал 14-летний спортсмен.