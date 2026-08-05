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Алла Шишкина: «Два золота российских синхронисток закрыли все вопросы о том, кто сильнее в групповых упражнениях»

Трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина заявила, что победы российских синхронисток на чемпионате Европы поставили точку в спорах о самой сильной команде в групповых упражнениях.

Источник: Спортс‘’

— Все случилось так, как вы и хотели: сборная России сделала победный хет‑трик на чемпионате Европы.

— Экспертизу в данном виде спорта имею, поэтому не могу сказать, что угадала: это опыт. В этом скандале с так называемыми «украденными» элементами у испанской сборной два наших золота в следующие дни закрыли все вопросы о том, кто сильнее в групповых упражнениях.

Думаю, этот вопрос закрыт. В общем, нашли до чего докопаться, докапывались, а здесь уже и сказать нечего. Все замолчали, и слава богу!

Вообще, мне очень нравится, какая атмосфера в команде царит. Очень сильно тренеры поддерживают спортсменов. Когда они завершают выступления, тренеры улыбаются им, говорят «Класс!».

Мне лично не хватало этого во время моей карьеры. Я очень рада, что команда вот такая, какая она есть сейчас. Хочется пожелать дальнейших успехов и вперед к более значимым турнирам и ещё большему количеству золотых медалей, — сказала Шишкина.

«Мы показали баг системы». Россия отвечает на обвинения в плагиате.

Россия снова подминает синхронное плавание ???