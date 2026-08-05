Алла Шишкина: «Два золота российских синхронисток закрыли все вопросы о том, кто сильнее в групповых упражнениях»

Мне лично не хватало этого во время моей карьеры. Я очень рада, что команда вот такая, какая она есть сейчас. Хочется пожелать дальнейших успехов и вперед к более значимым турнирам и ещё большему количеству золотых медалей, — сказала Шишкина.