Алла Шишкина: «Два золота российских синхронисток закрыли все вопросы о том, кто сильнее в групповых упражнениях»

— Все случилось так, как вы и хотели: сборная России сделала победный хет‑трик на чемпионате Европы.
— Экспертизу в данном виде спорта имею, поэтому не могу сказать, что угадала: это опыт. В этом скандале с так называемыми «украденными» элементами у испанской сборной два наших золота в следующие дни закрыли все вопросы о том, кто сильнее в групповых упражнениях.
Думаю, этот вопрос закрыт. В общем, нашли до чего докопаться, докапывались, а здесь уже и сказать нечего. Все замолчали, и слава богу!
Вообще, мне очень нравится, какая атмосфера в команде царит. Очень сильно тренеры поддерживают спортсменов. Когда они завершают выступления, тренеры улыбаются им, говорят «Класс!».
Мне лично не хватало этого во время моей карьеры. Я очень рада, что команда вот такая, какая она есть сейчас. Хочется пожелать дальнейших успехов и вперед к более значимым турнирам и ещё большему количеству золотых медалей, — сказала Шишкина.
«Мы показали баг системы». Россия отвечает на обвинения в плагиате.
Россия снова подминает синхронное плавание ???