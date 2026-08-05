Светлана Ромашина: «Мне предлагали работу за границей, но это надо полностью менять жизнь. Я патриот своей страны»

— Я — патриот своей страны. И в принципе поехать куда-то работать не считаю каким‑то криминалом. Да, звали, предлагали. Но это надо полностью менять свою жизнь. А это же не просто так — у меня семья: муж, дочка. Я стараюсь все‑таки совмещать работу и семью. Очень надеюсь, что у меня это будет получаться. И семья меня полностью поддерживает, — сказала Ромашина.