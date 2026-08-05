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Светлана Ромашина: «Мне предлагали работу за границей, но это надо полностью менять жизнь. Я патриот своей страны»

Семикратная олимпийская чемпионка, тренер российских синхронисток Светлана Ромашина рассказала, что ей предлагали работу в других странах.

Источник: Спортс‘’

— Вас когда‑нибудь звали работать за границу?

— Приглашали как‑то в Китай, мы еще работали в Италии. Бывают такие моменты, когда зовут специалистом-постановщиком.

— Большие деньги предлагают? Велик ли соблазн уехать из России?

— Я — патриот своей страны. И в принципе поехать куда-то работать не считаю каким‑то криминалом. Да, звали, предлагали. Но это надо полностью менять свою жизнь. А это же не просто так — у меня семья: муж, дочка. Я стараюсь все‑таки совмещать работу и семью. Очень надеюсь, что у меня это будет получаться. И семья меня полностью поддерживает, — сказала Ромашина.

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