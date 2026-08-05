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Квотербек-новичок Карсон Бек начнет Матч Зала славы в стартовом составе «Аризоны»

Главный тренер «Аризона Кардиналс» решил не задействовать в Матче Зала славы основных квотербеков Джакоби Бриссетта и Гарднера Миншью. Поэтому новичок Карсон Бек впервые выйдет в стартовом составе команды в матче против «Каролина Пэнтерс».

Источник: Спортс‘’

«Я понятия не имел, что выйду в стартовом составе. Но с нетерпением жду этой возможности. Я очень рад», — сказал Бек.

Координатор нападения Натаниэл Хэкетт отметил, что главной задачей для новичка станет грамотное управление нападением.

«Все начинается с позиции квотербека: правильно объявить комбинацию, убедиться, что все готовы к розыгрышу, принимать взвешенные решения. Он очень усердно работает, и всем интересно увидеть его первый матч», — сказал Хэкетт.

Матч между «Аризоной» и «Каролиной» состоится в ночь на 7 августа и начнется в 03:00 мск.