Получившего удар в лицо Кондакова увезла скорая, сообщил Ерохин: «Хочется его поддержать»

— Победили, самое главное — 3 очка. Все команды в нашей группе неуступчивые. Первый тайм больше контролировали мяч. Создавали моменты, которые не завершили голами. Могли забить больше, но победили — это самое главное.
В конце низковато сели, где‑то в полуфлангах оставляли пространство. «Балтика» стала использовать навесы, создали навал. Но не пропустили, выстояли, победили.
— Насколько сильно изменилась игра после замены Кондакова?
— Хочется его поддержать. Он уехал до окончания матча на скорой. Уточним, как у него дела. Что касается замены, Горшков по позиции его заменил, не пришлось делать перестроения, — сказал полузащитник «Зенита».