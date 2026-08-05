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Получившего удар в лицо Кондакова увезла скорая, сообщил Ерохин: «Хочется его поддержать»

Александр Ерохин рассказал о состоянии Даниила Кондакова, получившего удар в лицо в игре «Зенита» с «Балтикой» (1:0) в FONBET Кубке России.

Источник: Спортс‘’

— Победили, самое главное — 3 очка. Все команды в нашей группе неуступчивые. Первый тайм больше контролировали мяч. Создавали моменты, которые не завершили голами. Могли забить больше, но победили — это самое главное.

В конце низковато сели, где‑то в полуфлангах оставляли пространство. «Балтика» стала использовать навесы, создали навал. Но не пропустили, выстояли, победили.

— Насколько сильно изменилась игра после замены Кондакова?

— Хочется его поддержать. Он уехал до окончания матча на скорой. Уточним, как у него дела. Что касается замены, Горшков по позиции его заменил, не пришлось делать перестроения, — сказал полузащитник «Зенита».