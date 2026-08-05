Брусникина о словах Ожогиной: «Нас очень много лет копировали — брали и элементы, и поддержки. Но мы почему-то никого в этом никогда не обвиняли»

3 августа россиянки выиграли командную произвольную программу на чемпионате Европы в Париже. Ожогина раскритиковала сборную России за решение включить в программу гибрид, который ранее использовали испанки.
— Как отреагировали на обвинение Алисы Ожогиной из сборной Испании в краже элемента в произвольной программе?
— Нас очень много лет копировали, когда мы были законодателями мод и лидерами. Брали и элементы, и поддержки, но мы почему-то никого в этом никогда не обвиняли. В данном случае это было не копирование, а использование простой схемы для увеличения сложности программы, чтобы выиграть золото.
Мнение наших тренеров и мое личное относительно такого формата исполнения связок резко негативное. Накануне старта Спартакиады мы даже внесли изменения в документы, чтобы подобное исполнение гибрида не приносило таких огромных бонусов.
Получается, что это очень просто исполнить, но это очень дорого стоит. Разве это честно? Поэтому я не могу сказать, что мы находились в восхищении от этого перформанса испанской сборной с преподнесением такой связки.
На мой взгляд, это ничего харизматичного и артистического не несет. Но это несет огромные баллы в сложности. Конечно, они молодцы, что обнаружили эту лазейку и все просчитали. Но использование нашей командой этой связки не было плагиатом. Это было сделано для того, чтобы увеличить свою сложность.
— Получается, испанки выдали желаемое за действительное?
— Возможно. Здесь каждый делает выводы так, как ему выгодно. Наша позиция состояла в том, чтобы сделать задел по сложности. Так как нас не было на европейских аренах шесть лет, то восприятие судей нашей команды было разным. И нужно было сделать задел именно в сложности, чтобы добиться поставленной цели, — сказала Брусникина.
«Мы показали баг системы». Россия отвечает на обвинения в плагиате.
Россия снова подминает синхронное плавание ???