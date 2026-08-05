Брусникина о словах Ожогиной: «Нас очень много лет копировали — брали и элементы, и поддержки. Но мы почему-то никого в этом никогда не обвиняли»

— Возможно. Здесь каждый делает выводы так, как ему выгодно. Наша позиция состояла в том, чтобы сделать задел по сложности. Так как нас не было на европейских аренах шесть лет, то восприятие судей нашей команды было разным. И нужно было сделать задел именно в сложности, чтобы добиться поставленной цели, — сказала Брусникина.