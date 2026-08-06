ФИФА признала ошибки при подготовке проекта FFE

В Марокко прошла встреча руководства ФИФА, на которой присутствовали президент организации Джанни Инфантино, генеральный секретарь Маттиас Графстрем и члены совета управления.
Генеральный секретарь ФИФА и присутствовавшие члены совета управления подтвердили свою полную поддержку президенту ФИФА Джанни Инфантино, а также было объявлено, что предложение о создании компании FIFA Forward Enterprise (FFE), которая должна была заняться продажей коммерческих прав ФИФА и операционной деятельностью по проведению турниров, снято с рассмотрения, так как при подготовке были допущены ошибки.
"После отзыва проекта было согласовано, что ФИФА больше не будет терпеть какие-либо нападки на свою добросовестность, качество управления и соблюдение установленных процедур и примет все необходимые меры для защиты своего имени и своей репутации.
Всегда есть чему учиться, и ФИФА продолжит совершенствовать свои процессы с учётом полученного опыта. Вместе с тем в данном случае важно подчеркнуть, что, несмотря на допущенные ошибки, все действия осуществлялись в полном соответствии с нормативной базой ФИФА.
ФИФА будет тесно сотрудничать с соответствующими заинтересованными сторонами, чтобы рассмотреть, каким образом можно и дальше поддерживать развитие футбола через программу FIFA Forward в интересах всех 211 ассоциаций — членов ФИФА, конфедераций и региональных ассоциаций", — говорится в пресс-релизе.
Организация также заявила, что не намерена терпеть нападки на свою репутацию и примет все необходимые меры для ее защиты.
28 июля ФИФА сообщила о намерении создать новую структуру, которой планировалось передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. Предполагалось продать более 20 процентов ее акций. За эти доли частные инвесторы заплатили бы примерно 4,2 миллиарда долларов, которые ФИФА обещала потратить на развитие футбола.
«Инфантино — ходячий мертвец». Президент ФИФА может в скором времени лишиться своей должности.