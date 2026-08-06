ФИФА признала ошибки при подготовке проекта FFE

Генеральный секретарь ФИФА и присутствовавшие члены совета управления подтвердили свою полную поддержку президенту ФИФА Джанни Инфантино, а также было объявлено, что предложение о создании компании FIFA Forward Enterprise (FFE), которая должна была заняться продажей коммерческих прав ФИФА и операционной деятельностью по проведению турниров, снято с рассмотрения, так как при подготовке были допущены ошибки.