Царукян подерется с Руффи в со-главном бою на турнире UFC 331

Промоушен UFC официально объявил, что следующим соперником второго номера рейтинга в легком весе Армана Царукяна будет Маурисио Руффи из Бразилии. Их бой будет со-главным на турнире UFC 331, который пройдет в ночь с 19 на 20 сентября на арене «Crypto.com Арена» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).